Американская полиция задержала девушку за кражу фигурки младенца Иисуса из парка
В американском городе Вест-Бенд, штат Висконсин, полиция задержала девушку, которая похитила из парка фигурку младенца Иисуса.
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что офицер полиции заметил 21-летнюю девушку и попытался остановить её и поговорить, когда она неожиданно попыталась сбежать. В итоге полицейский догнал её и задержал.
О мотивах поступка девушки ничего не сообщается.
Ранее стало известно, что неизвестные вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.
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