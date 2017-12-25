Американская полиция задержала девушку за кражу фигурки младенца Иисуса из парка

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В американском городе Вест-Бенд, штат Висконсин, полиция задержала девушку, которая похитила из парка фигурку младенца Иисуса.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что офицер полиции заметил 21-летнюю девушку и попытался остановить её и поговорить, когда она неожиданно попыталась сбежать. В итоге полицейский догнал её и задержал.

О мотивах поступка девушки ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.

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