Американская полиция задержала девушку за кражу фигурки младенца Иисуса из парка

В американском городе Вест-Бенд, штат Висконсин, полиция задержала девушку, которая похитила из парка фигурку младенца Иисуса.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что офицер полиции заметил 21-летнюю девушку и попытался остановить её и поговорить, когда она неожиданно попыталась сбежать. В итоге полицейский догнал её и задержал.

О мотивах поступка девушки ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.