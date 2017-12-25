Трамп заявил друзьям, что они «стали намного богаче» после подписания его налоговой реформы

Президент США Дональд Трамп во время ужина в своей резиденции Мар-а-Лаго заявил собравшимся там гостям, что они «стали намного богаче» в результате утверждения его налоговой реформы.

Об этом сообщает CBS. «Вы все стали намного богаче», — заявил он присутствующим. Ранее американский лидер подписал законопроект о крупнейшей налоговой реформе в США. Отмечается, что закон позволит провести сокращение налогов на сумму около $1,4 трлн.