Трамп заявил друзьям, что они «стали намного богаче» после подписания его налоговой реформы

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Президент США Дональд Трамп во время ужина в своей резиденции Мар-а-Лаго заявил собравшимся там гостям, что они «стали намного богаче» в результате утверждения его налоговой реформы.

Об этом сообщает CBS.

«Вы все стали намного богаче», — заявил он присутствующим.

Ранее американский лидер подписал законопроект о крупнейшей налоговой реформе в США. Отмечается, что закон позволит провести сокращение налогов на сумму около $1,4 трлн. 

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