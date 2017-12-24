В интернете появились видео очевидцев происходящего в ТЦ в Майами

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В Twitter появились видеоролики очевидцев происходящего в торговом центре (ТЦ) Aventura Mall в Майами.

Один из пользователей рекомендует не приближаться к зданию торгового центра в связи с поступившими ранее сообщениями о стрельбе.

Другой пользователь также опубликовал видео происходящего возле Aventura Mall с призывом распространить информацию об инциденте.

Ещё один очевидец опубликовал видео бегущих к своим автомобилям посетителей торгового центра.

Ранее представители торгового центра Aventura Mall рассказали об эвакуации здания в связи с поступившими в местную полицию сообщениями о стрельбе.

Они отметили, что данные сообщения пока не подтвердились.

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