В интернете появились видео очевидцев происходящего в ТЦ в Майами
Один из пользователей рекомендует не приближаться к зданию торгового центра в связи с поступившими ранее сообщениями о стрельбе.
IF YOU LIVE IN MIAMI AVENTURA! DONT GO TO AVENTURA MALL, THERE WAS A SHOOTING💚 PLEASE BE SAFE pic.twitter.com/HykRpSCtUS— chura☼ (@hobibread) 24 декабря 2017 г.
Другой пользователь также опубликовал видео происходящего возле Aventura Mall с призывом распространить информацию об инциденте.
ALLEGED SHOOTING AT AVENTURA MALL!! DO NOT GO TO AVENTURA!!! SPREAD THE WORD!!! ‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/n47SRmH6lT— EMB♡ (@elibarcena) 24 декабря 2017 г.
Ещё один очевидец опубликовал видео бегущих к своим автомобилям посетителей торгового центра.
Aventura Mall shooting 😓 pic.twitter.com/yCpJ9iv35C— Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) 24 декабря 2017 г.
Ранее представители торгового центра Aventura Mall рассказали об эвакуации здания в связи с поступившими в местную полицию сообщениями о стрельбе.
Они отметили, что данные сообщения пока не подтвердились.