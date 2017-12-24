В интернете появились видео очевидцев происходящего в ТЦ в Майами

В Twitter появились видеоролики очевидцев происходящего в торговом центре (ТЦ) Aventura Mall в Майами.

Один из пользователей рекомендует не приближаться к зданию торгового центра в связи с поступившими ранее сообщениями о стрельбе.

IF YOU LIVE IN MIAMI AVENTURA! DONT GO TO AVENTURA MALL, THERE WAS A SHOOTING💚 PLEASE BE SAFE pic.twitter.com/HykRpSCtUS — chura☼ (@hobibread) 24 декабря 2017 г.

Другой пользователь также опубликовал видео происходящего возле Aventura Mall с призывом распространить информацию об инциденте.

ALLEGED SHOOTING AT AVENTURA MALL!! DO NOT GO TO AVENTURA!!! SPREAD THE WORD!!! ‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/n47SRmH6lT — EMB♡ (@elibarcena) 24 декабря 2017 г.

Ещё один очевидец опубликовал видео бегущих к своим автомобилям посетителей торгового центра.

Ранее представители торгового центра Aventura Mall рассказали об эвакуации здания в связи с поступившими в местную полицию сообщениями о стрельбе.

Они отметили, что данные сообщения пока не подтвердились.