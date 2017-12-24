В одном из торговых центров Майами проводится эвакуация из-за сообщений о стрельбе
В торговом центре (ТЦ) Aventura Mall в Майами рассказали об эвакуации здания в связи с поступившими в местную полицию сообщениями о стрельбе.
«В качестве мер предосторожности проводится эвакуация торгового центра. Повторяем, полиция не обнаружила признаков стрельбы», — говорится в тексте заявления.
Mall being evacuated as a precaution. Again, Aventura Police have found no evidence of a shooting.— Aventura Mall (@AventuraMall) 24 декабря 2017 г.
В ноябре сообщалось об эвакуации здания одного из торговых центров Нью-Йорка из-за сообщений о стрельбе.
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