Трамп прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке замглавы ФБР

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке заместителя главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба.

«Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти на пенсию со всеми полагающимися ему выплатами. Осталось 90 дней?!!» — написал американский лидер.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.

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