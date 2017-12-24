Трамп прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке замглавы ФБР

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке заместителя главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба.

«Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти на пенсию со всеми полагающимися ему выплатами. Осталось 90 дней?!!» — написал американский лидер.

FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2017 г.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке экс-кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.