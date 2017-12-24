В перестрелке в Мексике погиб координатор муниципальной полиции
Об этом сообщает El Universal.
Отмечается, что, помимо полицейского, погибли ещё три человека, один из правоохранителей получил ранение.
Перестрелка произошла в муниципалитете Ночистлан. На место выстрелов сразу же был направлен отряд полиции, в составе которого и был Парга.
Уточняется, что недалеко от места происшествия были найдены несколько единиц автоматического оружия, пистолеты, гранаты, 1,5 тыс. патронов разного калибра и большое количество разнообразных наркотиков.
Ранее в мексиканском штате Герреро во время футбольного матча злоумышленники открыли стрельбу по зрителям.