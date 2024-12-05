Глава МИД Польши пригрозил закрыть все оставшиеся в стране генконсульства России
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По его словам, решение о закрытии российского консульства в Познани было принято из-за случаев поджогов.
«Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», — цитирует его ТАСС.
5 декабря Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге в ответ на отзыв согласия на работу российской дипмиссии в Познани в конце октября.