Россия закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года своё согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — сказано в заявлении министерства.

Это сделано в ответ на «закрытие 30 ноября польскими властями генерального консульства России в Познани».

В настоящее время Москва не собирается понижать уровень дипломатических отношений с Варшавой.