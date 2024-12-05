Россия закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге

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Россия закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Познани.
Россия закрывает генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Российская сторона отзывает с 10 января 2025 года своё согласие на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге», — сказано в заявлении министерства.

Это сделано в ответ на «закрытие 30 ноября польскими властями генерального консульства России в Познани».

В настоящее время Москва не собирается понижать уровень дипломатических отношений с Варшавой.

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