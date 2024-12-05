Три сотрудника генконсульства Польши в Петербурге признаны персонами нон грата

Россия объявила трёх дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они обязаны покинуть страну в предусмотренный срок, заявил российский МИД.

«Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты», — говорится в пресс-релизе.

Россия также закрывает с 10 января 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Трёх работающих там дипломатов признали «нежелательными лицами» на территории страны.