Три сотрудника генконсульства Польши в Петербурге признаны персонами нон грата

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Россия объявила трёх дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они обязаны покинуть страну в предусмотренный срок, заявил российский МИД.
Три сотрудника генконсульства Польши в Петербурге признаны персонами нон грата
  • Gettyimages.ru

«Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты», — говорится в пресс-релизе.

Россия также закрывает с 10 января 2025 года генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Трёх работающих там дипломатов признали «нежелательными лицами» на территории страны.

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