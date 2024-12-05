Лавров: Российская Федерация не хочет ни на кого нападать

Российская Федерация не хочет ни на кого нападать, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров после пленарного заседания СМИД ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями», — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

При этом Вашингтон недоговороспособен, подчеркнул Лавров.

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин отмечал, что Россия не заинтересована в конфликтах с Польшей, Латвией и другими странами Европы.