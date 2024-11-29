Орбан: запуск «Орешника» заставляет задуматься весь Запад

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что запуск российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставляет задуматься весь Запад.

Он рассказал об этом в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, Россия запустила ракету, о которой ранее не было известно.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее в The New York Times писали, что ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, применённым в Европе.

Президент России Владимир Путин заявил, что массированное применение «Орешника» по цели сравнимо с ядерным ударом, но при этом система не является оружием массового поражения.