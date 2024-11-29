Журналист Боуз: НАТО и западный ВПК провоцируют Россию на конфликт

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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что конфликт с Россией провоцируют НАТО и западные производители вооружений.
Журналист Боуз: НАТО и западный ВПК провоцируют Россию на конфликт
  • Gettyimages.ru

По его словам, Россия не заинтересована в конфликте с НАТО. 

«Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт», — написал он на своей странице в соцсети.

Боуз также считает, что НАТО является «поджигателем, который торгует пожарными сигнализациями».

Ранее в СВР сообщили, что альянс склоняется к необходимости временного прекращения конфликта на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и организовать наступление.

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