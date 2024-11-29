Нарышкин: вступление Финляндии в НАТО едва ли отвечает интересам финского народа
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Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках. Его слова приводит ТАСС.
Нарышкин подчеркнул, что финские элиты вновь «выбрали курс на разрыв с Россией».
По его словам, это привело к вступлению страны «в агрессивный блок НАТО».
«История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем её предыдущие попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской и даже неонацистской политики», — добавил он.
Ранее Нарышкин выразил недоумение решением Финляндии закрыть музей Ленина.
В начале ноября президент Финляндии Александр Стубб усомнился, что страна получила бы членство в НАТО в текущий момент, если бы подала заявку только сейчас.