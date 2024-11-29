Нарышкин: вступление Финляндии в НАТО едва ли отвечает интересам финского народа

Короткая ссылка
Вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам народа страны и не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности.
Нарышкин: вступление Финляндии в НАТО едва ли отвечает интересам финского народа
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках. Его слова приводит ТАСС. 

Нарышкин подчеркнул, что финские элиты вновь «выбрали курс на разрыв с Россией».

По его словам, это привело к вступлению страны «в агрессивный блок НАТО». 

«История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем её предыдущие попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской и даже неонацистской политики», — добавил он.

Ранее Нарышкин выразил недоумение решением Финляндии закрыть музей Ленина.

В начале ноября президент Финляндии Александр Стубб усомнился, что страна получила бы членство в НАТО в текущий момент, если бы подала заявку только сейчас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить