Вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам народа страны и не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности.

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках. Его слова приводит ТАСС.

Нарышкин подчеркнул, что финские элиты вновь «выбрали курс на разрыв с Россией».

По его словам, это привело к вступлению страны «в агрессивный блок НАТО».

«История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем её предыдущие попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской и даже неонацистской политики», — добавил он.

Ранее Нарышкин выразил недоумение решением Финляндии закрыть музей Ленина.

В начале ноября президент Финляндии Александр Стубб усомнился, что страна получила бы членство в НАТО в текущий момент, если бы подала заявку только сейчас.