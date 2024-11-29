Нарышкин выразил недоумение решением Финляндии закрыть музей Ленина

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил недоумение в связи с решением властей Финляндии закрыть музей Ленина в Тампере.

Об этом он сказал на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках.

Нарышкин напомнил, что в начале ХХ века Финляндия обладала правами широкой автономии в границах Российской империи, а после революции одной из первых получила суверенитет «из рук Советской России».

«В этой связи, конечно, вызывает недоумение известие о недавнем закрытии музея Владимира Ильича Ленина в финском городе Тампере», — цитирует его ТАСС.

В начале ноября в Тампере закрылся единственный на Западе музей Владимира Ленина, находившийся в здании, где в 1905 году впервые встретились Ленин и Иосиф Сталин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил улучшение отношений с Россией в будущем, добавив, что сейчас для этого не время.