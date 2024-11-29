Белоусов: Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья

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Российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья.
Белоусов: Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с главой Минобороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. Вместе с этим российский министр поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства страны, которое состоялось в октябре текущего года.

«Рад встрече и личному знакомству с вами. Хочу поблагодарить за приглашение посетить Пхеньян и оказанное гостеприимство. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика — добрые соседи и давние друзья», — заявил он.

Белоусов также подчеркнул обоюдное стремление двух стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки.

Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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