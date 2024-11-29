Белоусов: Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с главой Минобороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. Вместе с этим российский министр поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства страны, которое состоялось в октябре текущего года.
«Рад встрече и личному знакомству с вами. Хочу поблагодарить за приглашение посетить Пхеньян и оказанное гостеприимство. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика — добрые соседи и давние друзья», — заявил он.
Белоусов также подчеркнул обоюдное стремление двух стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки.
Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику.