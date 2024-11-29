В Южной Корее заявили о заходе самолётов России и Китая в зону опознавания ПВО

Южнокорейские военные заявили, что самолёты России и Китая якобы зашли в так называемую опознавательную зону ПВО страны.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как отмечается, речь идёт о шести российских и пяти китайских самолётах.

В южнокорейском Комитете начальников штабов заявили, что нарушения воздушного пространства не было. Самолёты якобы зашли и вышли из «опознавательной зоны ПВО».

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет большой дальности Taurus.