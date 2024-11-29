В Южной Корее заявили о заходе самолётов России и Китая в зону опознавания ПВО
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Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Как отмечается, речь идёт о шести российских и пяти китайских самолётах.
В южнокорейском Комитете начальников штабов заявили, что нарушения воздушного пространства не было. Самолёты якобы зашли и вышли из «опознавательной зоны ПВО».
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет большой дальности Taurus.