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Власти Бангладеш призвали университеты приостановить работу из-за протестов

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Власти Бангладеш призвали университеты приостановить работу из-за масштабных студенческих протестов против системы квотирования на государственные должности.
Власти Бангладеш призвали университеты приостановить работу из-за протестов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Associated Press.

Занятия в университетах предлагается приостановить на неопределённый срок. Уточняется, что такие меры планируется ввести для защиты студентов, поскольку вузы стали эпицентром противостояний протестующих с полицией и прогосударственными активистами.

Накануне в ходе столкновений по всей стране погибли шесть человек, сотни пострадали. 

Массовые протесты студентов начались после того, как власти приняли решение о восстановлении квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость Бангладеш 1971 года, поясняет ТАСС. Позднее суд Бангладеш приостановил действие этого постановления, но протесты продолжились. Лидеры правящей партии обвиняют в поддержке протестов оппозицию.

Ранее сообщалось, что антиправительственные протесты возобновились в Кении.

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