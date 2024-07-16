Bloomberg: антиправительственные протесты в Кении охватили десять городов

Возобновившиеся антиправительственные протесты в Кении охватили по меньшей мере десять городов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Помимо столицы Кении Найроби, протесты прошли в Момбасе, портовом городе Кисуму и на западе страны. Сообщается, что в центральных районах крупнейших городов закрыты магазины и офисы.

По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, с 18 июня жертвами протестов стали 50 человек, 413 пострадали. Часть жертв были обнаружены под обломками сгоревшего торгового центра в Найроби.

Протестующие выступают против повышения налогов в стране.

Ранее корреспондент RT Кеннет Омонди показал кадры разгона протестующих в Найроби.