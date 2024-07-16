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Bloomberg: антиправительственные протесты в Кении охватили десять городов

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Возобновившиеся антиправительственные протесты в Кении охватили по меньшей мере десять городов.
Bloomberg: антиправительственные протесты в Кении охватили десять городов
  • AP

Об этом сообщает Bloomberg.

Помимо столицы Кении Найроби, протесты прошли в Момбасе, портовом городе Кисуму и на западе страны. Сообщается, что в центральных районах крупнейших городов закрыты магазины и офисы. 

По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, с 18 июня жертвами протестов стали 50 человек, 413 пострадали. Часть жертв были обнаружены под обломками сгоревшего торгового центра в Найроби.  

Протестующие выступают против повышения налогов в стране. 

Ранее корреспондент RT Кеннет Омонди показал кадры разгона протестующих в Найроби.

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