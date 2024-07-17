BI: Microsoft закрыл подразделение, занимавшееся вопросами инклюзивности

Руководство Microsoft закрыло подразделение, которое занималось вопросами инклюзивности и разнообразия внутри компании, пишет Business Insider. В служебном письме главы отдела было сказано, что подразделение «больше не является критически важным для ведения бизнеса», как это было в 2020 году.

Издание сообщает, что команда, занимавшаяся вопросами инклюзивности, уволена из-за «сменившихся потребностей бизнеса». Сколько именно сотрудников подпали под сокращение — неизвестно.

В материале упоминается, что в 2020 году Microsoft пообещала к 2025 году удвоить число чернокожих руководителей в компании.

Перед этим программы по инклюзивности и разнообразию были урезаны и в других компаниях, в том числе в Zoom, Google и Meta*, пишет портал.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.