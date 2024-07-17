BI: Microsoft закрыл подразделение, занимавшееся вопросами инклюзивности
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Издание сообщает, что команда, занимавшаяся вопросами инклюзивности, уволена из-за «сменившихся потребностей бизнеса». Сколько именно сотрудников подпали под сокращение — неизвестно.
В материале упоминается, что в 2020 году Microsoft пообещала к 2025 году удвоить число чернокожих руководителей в компании.
Перед этим программы по инклюзивности и разнообразию были урезаны и в других компаниях, в том числе в Zoom, Google и Meta*, пишет портал.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.