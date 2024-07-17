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В Баку начался международный съезд движений против французского колониализма

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В Баку начался I Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий. Здесь собрались лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. Мероприятие организовано Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.
В Баку начался международный съезд движений против французского колониализма
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Сейчас в работе съезда также принимают участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые «являются колониями Нидерландов». Собрание продлится два дня.

Участники обсудят способы преодоления французского колониализма путём создания единой платформы для проведения более организованной борьбы за независимость, пишет агентство.

Кроме того, съезд поможет повысить осведомлённость международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, которые являются исконными хозяевами этих территорий, подчеркнули организаторы.

В январе азербайджанские парламентарии предложили прекратить экономические отношения с Францией и поднять вопрос о признании независимости Корсики в ответ на документ французского сената о санкциях против Баку.

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