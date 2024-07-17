Нидерланды занимаются выгораживанием Украины по делу о катастрофе самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Об этом сообщает посольство России в Нидерландах по случаю десятой годовщины катастрофы.

Как сказано в заявлении, Гаага намеренно игнорирует все факты, которые указывали бы на ответственность Киева за катастрофу.

Отмечается, что не поддаётся объяснению, почему за десять лет так и не было задано ни одного вопроса Киеву, который отказался предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полётами, не смог объяснить, куда исчезли работавшие в тот день диспетчеры с Украины, которые могли бы объяснить обстоятельства трагедии.

Кроме того, за это время так и не проанализировали вопрос об ответственности украинской стороны за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий, где были развёрнуты средства ПВО ВС Украины, в том числе «Буки».

Ранее старший помощник генпрокурора России по особым поручениям Денис Грунис заявил, что Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства непричастности к крушению самолёта, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.

В МИД России сообщили, что российская сторона прекращает своё участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, но остаётся открытой для выяснения причин аварии в рамках резолюции Совбеза ООН.