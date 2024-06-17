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МИД: Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

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Российская сторона прекращает своё участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, но остаётся открытой для выяснения причин аварии в рамках резолюции Совбеза ООН.
МИД: Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России.

«Мы прекращаем своё участие в этом фарсе», — заявили в ведомстве.

Как сказано в заявлении, Москва не признаёт правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов и любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними.

МИД назвал «ангажированным» большинство в Совете ИКАО и заявил, что Москва остаётся приверженной резолюции СБ ООН 2166 (2014) и делу установления причин аварии рейса MH17.

17 ноября 2022 года суд в Гааге приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек.

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