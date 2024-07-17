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Сенатор Джабаров: Россия никакой стране НАТО не угрожает

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT осудил заявление лидера Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
Сенатор Джабаров: Россия никакой стране НАТО не угрожает
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Собеседник RT назвал подобное заявление «абсолютно безответственным».

«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем», — сказал Джабаров.

Он также предположил, что подобное заявление может быть попыткой «запастись финансированием».

«Штаты пытаются сейчас наоборот на них часть финансового бремени перенести по расходам на Украину. И в случае победы Трампа, я думаю, так оно и будет. Вот поэтому они и пытаются до окончания каденции Байдена таким образом запастись дополнительным финансированием», — заключил сенатор.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО.

Он добавил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям. 

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