Сенатор Джабаров: Россия никакой стране НАТО не угрожает
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Собеседник RT назвал подобное заявление «абсолютно безответственным».
«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем», — сказал Джабаров.
Он также предположил, что подобное заявление может быть попыткой «запастись финансированием».
«Штаты пытаются сейчас наоборот на них часть финансового бремени перенести по расходам на Украину. И в случае победы Трампа, я думаю, так оно и будет. Вот поэтому они и пытаются до окончания каденции Байдена таким образом запастись дополнительным финансированием», — заключил сенатор.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО.
Он добавил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям.