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Захарова: выступления в Совбезе ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве

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Выступления в рамках заседания СБ ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: выступления в Совбезе ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве
  • AP

Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, что касается того, достучится ли Россия до мирового сообщества, сейчас ситуация иная.

«Мировое большинство стучится вместе с нами. И мы стучимся в одну дверь», — добавила она.

Захарова отметила, что коллективный Запад находится в меньшинстве.

«Мы стучимся в одну дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад», — уточнила она.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ООН несёт ответственность за украинский конфликт, поэтому организация должна перестать «прятаться в офисе» и выступить за завершение украинского конфликта дипломатическим путём.

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