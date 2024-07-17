RT в Telegram
Подпишись

Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть всё, санкции ЕС не сработали

Короткая ссылка
Независимый журналист из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что в магазинах в Москве можно найти практически всё, новые санкции Евросоюза не сработали.

Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году», — отметила журналистка.

Она добавила: «То, что мы читаем в западных СМИ о России, совершенно противоположно тому, что мы видим здесь».

В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию посетил продуктовый магазин в Москве. Он удивился разнообразию и ценам.

Карлсон не обнаружил в магазине пустых прилавков либо какого-то эффекта от санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить