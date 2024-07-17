Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть всё, санкции ЕС не сработали

Независимый журналист из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что в магазинах в Москве можно найти практически всё, новые санкции Евросоюза не сработали.

Об этом она сказала в разговоре с РИА Новости.

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году», — отметила журналистка.

Она добавила: «То, что мы читаем в западных СМИ о России, совершенно противоположно тому, что мы видим здесь».

В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию посетил продуктовый магазин в Москве. Он удивился разнообразию и ценам.

Карлсон не обнаружил в магазине пустых прилавков либо какого-то эффекта от санкций.