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Такер Карлсон удивился разнообразию и ценам в продуктовом магазине в России

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Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию посетил продуктовый магазин. Он удивился разнообразию и ценам.
Такер Карлсон удивился разнообразию и ценам в продуктовом магазине в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИноТВ.

Он не обнаружил в магазине пустых прилавков либо какого-то эффекта от санкций.

По словам журналиста, сравнение России и США в данном случае идёт явно не в пользу Америки.

«Посещение российского продуктового гипермаркета — «самого сердца зла» — и возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против нашего руководства. По крайней мере именно это я почувствовал — радикализацию», — отметил Карлсон.

Ранее Такер Карлсон рассказал о своём восхищении от станции московского метро «Киевская».

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