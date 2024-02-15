Карлсон рассказал о своём восхищении от станции метро «Киевская»

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своём восхищении от станции московского метро «Киевская».

Соответствующая видеозапись была опубликована на его странице в соцсети Х.

По его словам, станция метро в России, которая была построена 70 лет назад и ежедневно используется москвичами, выглядит лучше, чем «что бы то ни было» в США.

Ранее Карлсон заявил, что Москва намного приятнее любого американского города.

Также сообщалось, что Карлсон купил бургеры во «Вкусно — и точка» и сказал спасибо по-русски.

Кроме того, американский журналист Джексон Хинкл согласился со словами Такера Карлсона о чистоте Москвы.