МИД России: Киев из-за неудач в зоне СВО готов на самые безрассудные шаги против Минска
Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, сообщения об активизации ВСУ в приграничной зоне с союзной России Белоруссией воспринимаются со всей серьёзностью.
«На фоне очевидных неудач в зоне СВО киевский режим способен на самые безрассудные шаги», — отметил дипломат.
Также в МИД России подчеркнули, что любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ.
Ранее сообщалось, что пограничники Белоруссии продолжат работать в усиленном режиме на южных рубежах.