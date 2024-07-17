МИД России: Киев из-за неудач в зоне СВО готов на самые безрассудные шаги против Минска

Украина готова на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии из-за неудач на поле боя в зоне спецоперации.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, сообщения об активизации ВСУ в приграничной зоне с союзной России Белоруссией воспринимаются со всей серьёзностью.

«На фоне очевидных неудач в зоне СВО киевский режим способен на самые безрассудные шаги», — отметил дипломат.

Также в МИД России подчеркнули, что любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ.

Ранее сообщалось, что пограничники Белоруссии продолжат работать в усиленном режиме на южных рубежах.