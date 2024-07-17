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ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР

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Федеральная служба безопасности рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа о преступлениях на территории СССР. Именно этот генерал ровно 80 лет назад прошёл по Москве во главе огромной колонны немецких пленных.

В частности, он признал, что для запугивания советских граждан по его приказу проводились аресты, насильственная отправка на каторжные работы в Германию.

«Я лично утвердил 120—125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — приводятся слова генерала.

Согласно его показаниям, которые он давал во время следствия в Минске, генерал считал самим собой разумеющимся полное уничтожение евреев на землях, занятых гитлеровцами.

На судебном процессе 1946 года фон Эрдмансдорф был приговорён к смертной казни.

Его 30 января 1946 года публично повесили на Минском ипподроме.

В мае ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера Отто Гюнше.

Также сообщалось, что нацисты очень активно маскировали планы внезапного нападения на СССР.

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