Байден заявил, что может выйти из гонки, если у него будут проблемы со здоровьем
«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — цитирует американского лидера Fox News.
При этом Байден добавил, что «единственное, что приносит возраст, — это мудрость».
Ранее Байден признал себя старым, но имеющим «чертовски острый ум».
При этом американский предприниматель Илон Маск заявил, что Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлёр.