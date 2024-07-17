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Байден заявил, что может выйти из гонки, если у него будут проблемы со здоровьем

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Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу BET, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — цитирует американского лидера Fox News.

При этом Байден добавил, что «единственное, что приносит возраст, — это мудрость».

Ранее Байден признал себя старым, но имеющим «чертовски острый ум».

При этом американский предприниматель Илон Маск заявил, что Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлёр.

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