Медведев: Россию приняли бы в НАТО только в случае её распада и краха
«... если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да ещё и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием», — сказал он.
В таком случае, по словам Медведева, Россию «сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами».
При этом он подчеркнул, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы.
Также Медведев заявил, что смена генсека НАТО ничего не изменит.