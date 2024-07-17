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Медведев: Россию приняли бы в НАТО только в случае её распада и краха

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НАТО принял бы Россию в организацию только в случае распада страны в 1990-е годы, заявил в интервью сайту «Аргументы и Факты» замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«... если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да ещё и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием», — сказал он.

В таком случае, по словам Медведева, Россию «сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами».

При этом он подчеркнул, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы.

Также Медведев заявил, что смена генсека НАТО ничего не изменит.

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