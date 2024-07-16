Захарова: экс-посол США Гренелл опоздал с идеей федерализации Украины
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договорённости, посвящённые именно этому?» — задала риторический вопрос Захарова.
Дипломат отметила, что Россия до начала СВО делала всё для поддержки минских договорённостей и призывала власти Украины к поиску формы федерализации страны.
Но тогда Россию никто не услышал, поэтому теперь украинцы остались «без страны и стабильного будущего», отметила Захарова.
Ранее Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны.