Помощник экс-президента США Дональда Трампа, бывший американский посол в ФРГ Ричард Гренелл опоздал с идеей создания автономных зон на Украине.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договорённости, посвящённые именно этому?» — задала риторический вопрос Захарова.

Дипломат отметила, что Россия до начала СВО делала всё для поддержки минских договорённостей и призывала власти Украины к поиску формы федерализации страны.

Но тогда Россию никто не услышал, поэтому теперь украинцы остались «без страны и стабильного будущего», отметила Захарова.

Ранее Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны.