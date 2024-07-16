Боррель заявил о «демографической зиме» в ЕС
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Борреля, мигранты необходимы, чтобы европейские «общества функционировали, потому что в Европе идёт демографическая зима».
«Роль Европы будет зависеть от её способности оставаться единой», — добавил он.
Самая крупная польская оппозиционная партия «Право и справедливость» ранее потребовала от властей в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.
В декабре прошлого года Будапешт отверг новые правила миграционной политики ЕС. Венгерские власти заявили, что не позволят указывать им, кого впускать в страну.
Суд Евросоюза в июне постановил оштрафовать Венгрию на €200 млн за нарушения, связанные с европейскими правилами по приёму мигрантов.