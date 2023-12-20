В Венгрии отвергли новое соглашение ЕС по миграционной политике

Венгрия отвергла новые правила миграционной политики ЕС — Будапешт не позволит указывать ему, кого впускать в страну, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы наиболее решительным образом отвергаем этот миграционный пакт, нам никто не может навязать, чтобы мы кого-либо впускали. В Венгрию могут попасть только те, кого мы впускаем и чьего пребывания здесь мы хотим», — цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что страна принадлежит венграм, а не брюссельской элите. По словам Сийярто, было бы хорошо, если бы в Брюсселе «держались подальше» и не навязывали принудительных мер.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной.