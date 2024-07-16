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Байден пожаловался, что маленький мальчик показал ему средний палец

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Президент США Джо Байден пожаловался, что во время турне по стране маленький мальчик показал ему средний палец.
Байден пожаловался, что маленький мальчик показал ему средний палец
  • AP

Президент США вспомнил эту историю, когда в интервью NBC на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа рассуждал об агрессивной политической риторике в США.

«Я никогда [раньше] не видел ситуации, когда вы проезжаете через определённые сельские районы и люди там выставляют таблички... большие таблички в поддержку Трампа... с надписью «К чёрту Байдена», а маленький мальчик стоит, показывая средний палец», — отметил он.

Байден назвал это «подстрекательскими и порочными вещами».

В том же интервью NBC президент США пытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа».

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