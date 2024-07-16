Байден пожаловался, что маленький мальчик показал ему средний палец

Президент США Джо Байден пожаловался, что во время турне по стране маленький мальчик показал ему средний палец.

Президент США вспомнил эту историю, когда в интервью NBC на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа рассуждал об агрессивной политической риторике в США.

«Я никогда [раньше] не видел ситуации, когда вы проезжаете через определённые сельские районы и люди там выставляют таблички... большие таблички в поддержку Трампа... с надписью «К чёрту Байдена», а маленький мальчик стоит, показывая средний палец», — отметил он.

Байден назвал это «подстрекательскими и порочными вещами».

В том же интервью NBC президент США пытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа».