Байден пожаловался, что маленький мальчик показал ему средний палец
- AP
Президент США вспомнил эту историю, когда в интервью NBC на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа рассуждал об агрессивной политической риторике в США.
«Я никогда [раньше] не видел ситуации, когда вы проезжаете через определённые сельские районы и люди там выставляют таблички... большие таблички в поддержку Трампа... с надписью «К чёрту Байдена», а маленький мальчик стоит, показывая средний палец», — отметил он.
Байден назвал это «подстрекательскими и порочными вещами».
В том же интервью NBC президент США пытался оправдаться за слова, что нужно «нацелиться на Трампа».