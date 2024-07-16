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В Южно-Китайском море завершилось совместное патрулирование России и КНР

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Совместное патрулирование России и КНР в Южно-Китайском море завершилось, сообщили в российском Минобороны.
В Южно-Китайском море завершилось совместное патрулирование России и КНР
  • © МО РФ

Как отметили в ведомстве, всего за 15 дней морского патрулирования корабли ВМФ России и ВМС НОАК прошли примерно 4,8 тыс. морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Моряки двух стран тренировались действовать в составе различных строев, решали противолодочные задачи, а также тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении. 

На завершающем этапе патрулирования корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота и китайские эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» потренировались конвоировать судна в проливной зоне. 

Ранее сообщалось, что ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы в рамках учений «Морское взаимодействие — 2024».

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