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МИД Таиланда: 60-дневный безвиз для россиян действует без ограничений по времени

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Безвизовый режим в Таиланде для россиян будет действовать без ограничений по времени.
МИД Таиланда: 60-дневный безвиз для россиян действует без ограничений по времени
  • Gettyimages.ru

«В документе не указан срок действия (безвизового режима. — RT), что означает, что он будет действовать до дальнейшего уведомления», — сообщил ТАСС представитель МИД королевства.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин ранее одобрил постановление о продлении действия безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, включая россиян.

В июне в МИД России заявляли, что российская сторона ведёт переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан.

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