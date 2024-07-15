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В Таиланде одобрили постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян

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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, включая россиян.
В Таиланде одобрили постановление о 60-дневном безвизовом режиме для россиян
  • Gettyimages.ru

Как сообщила правительственная пресс-служба, премьер-министр страны отнёс туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда.

В связи с этим было принято ряд решений, который облегчают визовый режим в стране, в частности, была увеличена «продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран».

Ожидается, что это облегчит поездки в страну и будет стимулировать её экономику.

Также власти страны ввели новый тип визы и расширили права иностранных студентов в стране. Так, например, учащимся разрешили после окончания обучения ещё целый год находиться в стране с целью поиска работы, путешествий и т.д.

В июне в МИД России заявляли, что российская сторона ведёт переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан.

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