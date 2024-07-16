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Politico: в ФБР обеспокоены угрозой «мести» за покушение на Трампа

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Американские спецслужбы опасаются, что после покушения на экс-президента США Дональда Трампа в стране могут произойти акты мести, пишет издание Politico.
Politico: в ФБР обеспокоены угрозой «мести» за покушение на Трампа
  • AP

По данным газеты, ФБР и Министерство внутренней безопасности США обеспокоены по поводу актов возмездия или повторного покушения. 

В издании отметили, что спецслужбы не называют конкретных лиц, которые могут быть в опасности, но уточняют, что это касается «связанных с выборами». 

В публикации также говорится, что участники некоторых онлайн-сообществ угрожали или упоминали об ответных мерах после покушения на Трампа.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что никто не знает, изменил ли инцидент с Трампом «траекторию» предвыборной гонки в США. 

 

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