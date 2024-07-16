Politico: в ФБР обеспокоены угрозой «мести» за покушение на Трампа
- AP
По данным газеты, ФБР и Министерство внутренней безопасности США обеспокоены по поводу актов возмездия или повторного покушения.
В издании отметили, что спецслужбы не называют конкретных лиц, которые могут быть в опасности, но уточняют, что это касается «связанных с выборами».
В публикации также говорится, что участники некоторых онлайн-сообществ угрожали или упоминали об ответных мерах после покушения на Трампа.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что никто не знает, изменил ли инцидент с Трампом «траекторию» предвыборной гонки в США.