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В Боснии и Герцеговине проверят сообщения о производстве беспилотников для ВСУ

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Глава Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины (БиГ) Сташа Кошарац заявил о необходимости проверить сообщения о производстве в стране дронов-камикадзе для ВСУ.
В Боснии и Герцеговине проверят сообщения о производстве беспилотников для ВСУ
  • Gettyimages.ru

Кошарац пояснил, что поставки оружия Украине, а также его производство без разрешения Министерства внешней торговли и экономических отношений являются уголовным преступлением. 

Его слова передаёт РИА Новости

Ранее глава Минобороны БиГ Зукан Хелез заявил, что в стране производят дроны-камикадзе, которые могут быть переданы Киеву.  

«Если будут подтверждены его заявления о том, что определённые компании в БиГ произвели и экспортировали дроны-камикадзе, а также испытывали их внутри и за пределами БиГ, это значит, что действующие законы нарушены и вооружение произведено нелегально, кто-то должен нести за это ответственность», — подчеркнул Кошарац. 

Ранее власти Испании объявили, что передадут Украине десять танков Leopard 2A4, прошедших ремонт и модернизацию.

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