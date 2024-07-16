Reuters: Россия адаптировалась к западному оружию и может делиться данными с КНР
Об этом сообщило агентство Reuters.
Законодатели полагают, что российская сторона демонстрирует «тревожный уровень адаптации». Это, согласно статье, снизило эффективность некоторых видов американского оружия.
При этом в конгрессе опасаются, что Китай вслед за Россией адаптируется к противодействию американскому оружию, в том числе и средствам РЭБ.
Ранее в КНР стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2024».