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Reuters: Россия адаптировалась к западному оружию и может делиться данными с КНР

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Спецкомитет палаты представителей конгресса США по Китаю выразил опасения из-за адаптации российской армии к западному оружию, а также возможной передачи информации об оружии Китаю.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Законодатели полагают, что российская сторона демонстрирует «тревожный уровень адаптации». Это, согласно статье, снизило эффективность некоторых видов американского оружия.

При этом в конгрессе опасаются, что Китай вслед за Россией адаптируется к противодействию американскому оружию, в том числе и средствам РЭБ.

Ранее в КНР стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2024».

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