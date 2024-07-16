«Лаборатория Касперского» постепенно сократит свой бизнес в США

Российская компания «Лаборатория Касперского» с 20 июля начнёт постепенно сокращать свою деятельность в Соединённых Штатах.

Об этом информирует ТАСС.

«Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США...» — говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, сейчас компания не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.

Уточняется, что данное решение последовало за санкциями США, запретившими применять в стране программное обеспечение компании.

Ранее США ввели санкции против представителей «Лаборатории Касперского».

Позже в «Лаборатории Касперского» прокомментировали санкции США.