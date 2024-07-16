«Лаборатория Касперского» постепенно сократит свой бизнес в США
Об этом информирует ТАСС.
«Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США...» — говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, сейчас компания не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
Уточняется, что данное решение последовало за санкциями США, запретившими применять в стране программное обеспечение компании.
Ранее США ввели санкции против представителей «Лаборатории Касперского».
Позже в «Лаборатории Касперского» прокомментировали санкции США.