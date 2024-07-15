Помощник Трампа считает, что китайский план по Украине содержит хорошие элементы
- AP
Об этом он сказал на круглом столе, организованном Bloomberg в Милуоки, где стартует съезд Республиканской партии.
«Предупреждаю, что я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я хочу сказать, что он содержит довольно хорошие элементы», — приводит слова Греннела корреспондент Дженнифер Джейкобс.
В июне министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил, что Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев.