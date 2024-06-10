Ван И: КНР выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
По его словам, которые приводятся на сайте МИД КНР, это должно быть равноправное участие всех сторон с честным обсуждением всех мирных планов.
10 июня глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на полях БРИКС обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что для участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине зарегистрировались 90 стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что швейцарская конференция по Украине не может называться мирной.