Ван И: КНР выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил, что Пекин призывает провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев.

По его словам, которые приводятся на сайте МИД КНР, это должно быть равноправное участие всех сторон с честным обсуждением всех мирных планов.

10 июня глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на полях БРИКС обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что для участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине зарегистрировались 90 стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что швейцарская конференция по Украине не может называться мирной.