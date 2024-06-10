Власти Швейцарии зарегистрировали 90 стран для участия в конференции по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что для участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине зарегистрировались 90 стран.

По её словам, половина из зарегистрированных участников — страны Европы и Северной Америки, передаёт ТАСС.

На конференции также будут представители государств из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, уточнила она.

При этом только половина стран будет представлена на самом высоком уровне. Остальные отправят на конференцию министров и других официальных лиц.

На саммите также будет представлена ООН, добавила Амхерд.

Ранее президент конфедерации заявила, что в Швейцарии надеются на организацию конференции с участием России после украинского саммита.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, швейцарская конференция не имеет ничего общего с миром.