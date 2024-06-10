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Власти Швейцарии зарегистрировали 90 стран для участия в конференции по Украине

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Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что для участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине зарегистрировались 90 стран.
Власти Швейцарии зарегистрировали 90 стран для участия в конференции по Украине
  • AFP
  • © STEFAN WERMUTH

По её словам, половина из зарегистрированных участников — страны Европы и Северной Америки, передаёт ТАСС. 

На конференции также будут представители государств из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, уточнила она.

При этом только половина стран будет представлена на самом высоком уровне. Остальные отправят на конференцию министров и других официальных лиц. 

На саммите также будет представлена ООН, добавила Амхерд.

Ранее президент конфедерации заявила, что в Швейцарии надеются на организацию конференции с участием России после украинского саммита. 

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, швейцарская конференция не имеет ничего общего с миром. 

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