Госдеп: покушение на Трампа не окажет никакого влияния на внешнюю политику США
Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа не окажет никакого влияния на внешнюю политику США.
- Gettyimages.ru
Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Это никак не влияет на нашу иностранную политику», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.
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