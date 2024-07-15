Госдеп: покушение на Трампа не окажет никакого влияния на внешнюю политику США

Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа не окажет никакого влияния на внешнюю политику США.

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Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. «Это никак не влияет на нашу иностранную политику», — приводит его слова РИА Новости. Ранее секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании.