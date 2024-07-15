Фон дер Ляйен решила отменить визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию
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Как пояснил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, это было сделано «в свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС».
Председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов. — RT) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», — сказал Мамер в соцсетях.
Как писала газета Politico, ЕС хочет организовать саммит в период проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать венгерское мероприятие. Источник издания утверждает, что таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что венгры не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее побывал с визитом в Китае. Китайскую столицу он посетил после того, как провёл переговоры в Киеве и Москве.
В бундестаге назвали визит Орбана в Россию «скандалом».