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Фон дер Ляйен решила отменить визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.
Фон дер Ляйен решила отменить визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию
  • Gettyimages.ru

Как пояснил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, это было сделано «в свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС».

Председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов. — RT) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», — сказал Мамер в соцсетях.

Как писала газета Politico, ЕС хочет организовать саммит в период проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать венгерское мероприятие. Источник издания утверждает, что таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что венгры не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее побывал с визитом в Китае. Китайскую столицу он посетил после того, как провёл переговоры в Киеве и Москве.

В бундестаге назвали визит Орбана в Россию «скандалом».

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