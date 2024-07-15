Politico: ЕС намерен бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии
Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в Брюсселе.
Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовёт министров специально, чтобы они не могли приехать в Венгрию.
Один из источников утверждает, что таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что венгры не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия, возможно, останется единственной страной в ЕС, которая поддерживает диалог и с Россией, и с Украиной.