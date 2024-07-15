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Politico: ЕС намерен бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии

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ЕС хочет организовать саммит в период проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать венгерской мероприятие.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовёт министров специально, чтобы они не могли приехать в Венгрию.

Один из источников утверждает, что таким образом ЕС посылает Будапешту сигнал, что венгры не могут говорить с Россией об Украине от лица всего объединения.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия, возможно, останется единственной страной в ЕС, которая поддерживает диалог и с Россией, и с Украиной.

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