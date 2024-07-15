RT в Telegram
Подпишись

Власти Индии: закупки сырой нефти из России выросли с 0,2% в 2022 году до 40%

Короткая ссылка
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал в эфире RT, что закупки сырой нефти из России выросли с 0,2% в 2022 году почти до 40% в прошлом месяце.

«Кто-то говорил, что нефть у России покупать нельзя. Я был из тех, кто возразил открыто, и этим горжусь... Многим моим друзьям по всему миру (не хочу называть конкретные страны), которые говорили: «Вы так много покупаете!» — я отвечал: «Я покупаю у того, кто в условиях конкуренции предложит мне самую выгодную цену», — отметил он.

По его словам, Индия выставляет тендер на нужный сорт нефти, поучаствовать в котором может любой желающий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить