Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал в эфире RT, что закупки сырой нефти из России выросли с 0,2% в 2022 году почти до 40% в прошлом месяце.

«Кто-то говорил, что нефть у России покупать нельзя. Я был из тех, кто возразил открыто, и этим горжусь... Многим моим друзьям по всему миру (не хочу называть конкретные страны), которые говорили: «Вы так много покупаете!» — я отвечал: «Я покупаю у того, кто в условиях конкуренции предложит мне самую выгодную цену», — отметил он.

По его словам, Индия выставляет тендер на нужный сорт нефти, поучаствовать в котором может любой желающий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран.