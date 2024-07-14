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Песков: отношения России и Индии не направлены против третьих стран

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Сотрудничество России и Индии не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: отношения России и Индии не направлены против третьих стран
  • РИА Новости

«Мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков рассказал, что российско-индийские отношения основаны на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга.

Ранее агентство Bloomberg писало, что американские чиновники расстроились из-за встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным.

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