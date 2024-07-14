Песков: отношения России и Индии не направлены против третьих стран
- РИА Новости
«Мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Песков рассказал, что российско-индийские отношения основаны на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга.
Ранее агентство Bloomberg писало, что американские чиновники расстроились из-за встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным.